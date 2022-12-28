Оставшиеся в Украине или ушедшие из рф: Зеленский объяснил, какие компании будут приобщать к восстановлению Украины

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Компании, которые продолжали работать в Украине во время войны или ушли из рф – необходимо поставить в приоритет в восстановлении после победы. Президент Владимир Зеленский, выступая в Верховной Раде на завершающем заседании этого года, призвал народных депутатов создать соответствующую законодательную рамку, передает УНН.

Детали

“Уже понятно, что восстановление будет самым большим экономическим проектом нашего времени в Европе. Объемы того, что нужно сделать – очевидны для всех и нуждаются сейчас в отдельном перечислении”, – отмечает Президент.

Зеленский отмечает, что вся территория Украины нуждается в перестройке тех объектов инфраструктуры, энергетики, социальной сферы и прочего, что не отвечает современным требованиям безопасности.

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“Мы должны поднять с руин территорию, на которую вошли российские оккупанты после 24 февраля. Так же будем восстанавливать нормальность жизни на территории Донбасса и Крыма, которые были незаконно оккупированы в 2014 году и за прошедшее время доведены оккупантами до катастрофы. Сейчас сложно оценить необходимый объем ресурсов. Но точно можно сказать, что мы должны сделать приоритет в восстановлении именно для компаний, которые были в Украине или которые пришли в Украину во время войны. Вышедшие с российского рынка во время войны. И это – справедливо”, – сказал Глава Государства.

Добавим

Зеленский добавил, что необходимо предоставить больше возможностей тому бизнесу, который поддерживал Украину в самые тяжелые моменты, кто работал, платил налоги и волонтерил.

“Нужно найти формат как предоставить такому бизнесу больше возможностей в таких важных проектах, проект новой, отстроенной Украины. Украинский бизнес, американский, французский, польский – любой, который мы видим – здесь и сейчас. И я прошу вас, уважаемые народные депутаты, вместе с нами, вместе с Офисом, вместе с Правительством разработать такую законодательную рамку. И это тоже будет, мне кажется, побуждать международный бизнес заходить в Украину уже сейчас готовясь к будущему, к победе”, – резюмировал Президент Украины.

Напомним

114 тысяч украинцев открыли бизнес, зарегистрировав ФЛП через "Дію" после 24 февраля.