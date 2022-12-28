В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога: Ким сообщает о запуске рашистами шахедов

КИЕВ. 28 декабря. УНН. В ряде областей Украины раздаются сирены. Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил о запуске рашистами шахедов, передает УНН.

Детали

По данным Карты воздушных тревог, сирены раздаются на Донбассе, в Крыму, а также в Запорожской и Днепропетровской областях.

В свою очередь глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил в Telegram о запуске шахедов.

"Ждем мопеды", - написал он.

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По данным Карты воздушных тревог, о шахедах сообщают в Запорожской области. Также есть информация, что в некоторых областях в воздух поднята наша авиация. Пока эти сообщения не имеют официального подтверждения.