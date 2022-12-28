Зеленский встретился с министром обороны Франции: речь шла об оборонных нуждах Украины

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с министром Вооруженных Сил Франции Себастьеном Лекорню. Речь шла о безопасности на фронте и оборонных нуждах Украины, передает УНН.

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"Провел встречу с министром Вооруженных Сил Франции Себастьеном Лекорню. Рассказал о ситуации с безопасностью на фронте и оборонных нуждах Украины. Обсудили дальнейшие шаги по усилению обороноспособности нашего государства при поддержке Франции", - написал Зеленский в Telegram.

Он также поблагодарил Францию за уже оказанную военную помощь, направленную на защиту украинского неба и усиление возможностей сил обороны.

Дополнение

Накануне министр Себастьян Лекорню подтвердил свой визит в Киев и встречу с министром обороны Украины Алексеем Резниковым. До этого министр вооруженных сил Франции посетил Варшаву.

Франция оказала помощь Украине на сумму 550 миллионов евро, передав среди прочего 18 самоходных артиллерийских установок Caesar.