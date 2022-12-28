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Зеленский встретился с министром обороны Франции: речь шла об оборонных нуждах Украины

Зеленский встретился с министром обороны Франции: речь шла об оборонных нуждах Украины

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с министром Вооруженных Сил Франции Себастьеном Лекорню. Речь шла о безопасности на фронте и оборонных нуждах Украины, передает УНН.

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"Провел встречу с министром Вооруженных Сил Франции Себастьеном Лекорню. Рассказал о ситуации с безопасностью на фронте и оборонных нуждах Украины. Обсудили дальнейшие шаги по усилению обороноспособности нашего государства при поддержке Франции", - написал Зеленский в Telegram.

Он также поблагодарил Францию за уже оказанную военную помощь, направленную на защиту украинского неба и усиление возможностей сил обороны.

Дополнение

Накануне министр Себастьян Лекорню подтвердил свой визит в Киев и встречу с министром обороны Украины Алексеем Резниковым. До этого министр вооруженных сил Франции посетил Варшаву.

Франция оказала помощь Украине на сумму 550 миллионов евро, передав среди прочего 18 самоходных артиллерийских установок Caesar.

Источник: УНН
Теги: Франция, Украина, Владимир Зеленский
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