Катастрофа самолета МАУ: Украина, Канада, Швеция и Британия требуют, чтобы Иран согласился на арбитраж

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Украина, Канада, Швеция и Британия требуют, чтобы Иран согласился на арбитражное рассмотрение спора, связанного с крушением самолета рейса PS752 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" 8 января 2020 года. Об этом говорится в совместном заявлении Международной группы по координации помощи жертвам рейса PS752, которое обнародовало МИД Украины, передает УНН.

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"Мы, министры, представляющие Канаду, Швецию, Украину и Соединенное Королевство, сегодня предприняли конкретные шаги, направленные на привлечение Ирана к ответственности за незаконное сбивание самолета рейса PS752 авиакомпании "Международные авиалинии Украины".

... мы требуем, чтобы Иран согласился на арбитражное рассмотрение спора, связанного с катастрофой самолета рейса PS752 двумя ракетами класса "земля-воздух", запущенными незаконно и намеренно членами подразделения противовоздушной обороны Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Ирана", - говорится в заявлении.

Добавим

Как и раньше, Координационная группа продолжит прилагать все возможные усилия для привлечения Ирана к международной ответственности за его многочисленные нарушения международно-правовых обязательств по нескольким договорам. Сегодняшний шаг является частью комплексной стратегии, направленной на обеспечение прозрачности и справедливости жертв трагедии и их семей.

Что было раньше

Иранские СМИ сообщили, что обвинения по делу о крушении украинского самолета в окрестностях Тегерана предъявлены 10 иранским должностным лицам.

Организация гражданской авиации Ирана в итоговом отчете назвала причиной аварии украинского самолета в окрестностях Тегерана в январе 2020 года “ошибку оператора системы ПВО”.

По мнению же украинской стороны, опубликованный отчет Ирана — это не что иное, как циничная попытка скрыть истинные причины катастрофы самолета.

Справка

Рейс PS752 Тегеран — Киев (самолет Boeing 737-800) Международных авиалиний Украины потерпел аварию вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января 2020 года. Погибли 176 человек: граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана. Иранские войска 11 января 2020 стороны заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за “враждебную цель”.