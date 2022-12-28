рф не должна быть членом СБ ООН: глава МИД Эстонии озвучил свою позицию по предложению Украины

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Министр иностранных дел Эстонской Республики Урмас Рейнсалу заявил, что россия не должна быть членом СБ ООН. Так он отреагировал на инициативу Украины и, вероятно, на высказывания представителя МИД Эстонии, передает УНН.

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"Я считаю нелегитимным членство россии, государства-агрессора, в Совете Безопасности ООН. россия не должна быть членом СБ ООН!" – написал Рейнсалу в Twitter.

Ранее

Вицеканцлер министерства иностранных дел Эстонии Мярт Вольмер сообщил, что вопрос об исключении рф из членства в Совете Безопасности ООН пока не перспективен.

Дополнение

Министерство иностранных дел Украины обнародовало заявление о необходимости исключения россии из Совета Безопасности ООН и Организации Объединенных Наций в целом. Свой призыв в ведомстве аргументировали тем, что россия в течение 30 лет разжигает войны и дестабилизирует ситуацию в других странах, что не соответствует действующему Уставу ООН.