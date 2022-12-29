"Он просто умирает": болезнь желтой полосы опустошает коралловые рифы Таиланда

КИЕВ. 29 декабря. УНН. У берегов восточного Таиланда быстро распространяющаяся болезнь убивает кораллы на больших участках морского дна, и ученые опасаются, что ситуация может ухудшиться из-за изменения климата. Об этом УНН пишет ссылаясь на AFP.

Детали

Болезнь желтой полосы, названная так из-за того, что кораллы окрашиваются в цвет перед тем, как будут уничтожены, впервые была обнаружена несколько десятилетий назад и нанесла значительный вред рифам в Карибском море.

Но впервые она была обнаружена у восточного побережья Таиланда лишь в прошлом году, неподалеку от популярного туристического города Паттайя, и уже распространилась примерно на 240 гектаров моря.

Ученые считают, что чрезмерный лов рыбы, загрязнение и повышение температуры воды из-за изменения климата могут сделать рифы более уязвимыми для болезни желтой полосы.

Воздействие болезни невозможно остановить, в отличие от последствий обесцвечивания кораллов.

"Когда коралл заражается этой болезнью, он просто умирает", - сказала морской ученый Лалита Путчим из Департамента морских и прибрежных ресурсов Таиланда.

Она добавила, что исчезновение кораллов может иметь разрушительные последствия для экосистемы - риф "похож на лес", в котором поддерживается огромное количество жизней, и его смерть может в конечном счете повлиять и на людей.

Тайские ученые надеются, что их расследование этой вспышки поможет найти способ остановить или вылечить болезнь желтой полосы.

Тайские морские власти используют социальные сети для отслеживания сообщений о зараженных рифах, а также просят общественность сообщать о любых наблюдениях пораженных кораллов.