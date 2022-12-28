"Предатели, враги": медведев раскритиковал граждан, болеющих за поражение россии в войне

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Граждане, поддерживающие поражение россии в войне, являются "предателями и врагами", заявил бывший президент рф дмитрий медведев, пишет УНН.

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"К изменникам, которые так ненавидят свою страну, призывающих к ее поражению и уничтожению, следует относиться как к hostis publicus, врагам общества", - заявил в Telegram медведев, который сейчас является заместителем председателя совета безопасности рф.

"Таких людей нельзя пускать обратно в россию до конца их дней. Их нужно полностью отрезать от источников доходов в нашей стране, какими бы они ни были".

Эту ситуацию, когда "изменники, желающие поражения своей стране и одновременно зарабатывающие деньги на россии, должна быть остановлена раз и навсегда", - заявил он.

Им должно быть позволено вернуться только после "безоговорочного публичного покаяния", сказал он, но добавил, что "для них было бы лучше не возвращаться".

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