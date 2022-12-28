В Николаевской области сообщают о "шахидах" в небе

КИЕВ. 28 декабря. УНН. В небе Николаевской области заметили беспилотники иранского производства "Shahed-136". Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким, передает УНН.

Детали

Глава ОВА отмечает, что по Украине много сбито “небесных мопедов”. Беспилотники, в частности, заметили над Первомайском. Они летели в сторону Умани.

“На радаре их видно не было”, — отмечает Ким.

Также сообщается, что под угрозой ударов находится и Одесса. Отметим, что в области не объявлена воздушная тревога.

В настоящее время на карте воздушных тревог красными областями есть: Луганская, Донецкая, Запорожская, Харьковская, Днепропетровская, Кировоградская, Черкасская и АР Крым.

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