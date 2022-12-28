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В Харькове сообщают об атаке дронов

В Харькове сообщают об атаке дронов

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о прилетах беспилотников в городе. Он отметил, что под прицелом один из объектов инфраструктуры, передает УНН.

Цитата

“Вторично за день Харьков под ударом, вероятно, „шахедом“. Под прицелом один из объектов инфраструктуры”, — говорится в сообщении.

Напомним

Это уже вторая атака Харькова за 28 декабря. Первая атака была утром. В результате утреннего ракетного удара российских оккупантов по Харькову известно об одном раненом. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

В настоящее время на карте воздушных тревог красными областями есть: Луганская, Донецкая, Запорожская, Харьковская, Днепропетровская, Кировоградская, Черкасская и АР Крым.

Добавим

В небе Николаевской области заметили беспилотники иранского производства “Shahed-136”. Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

Источник: УНН
Теги: война, беспилотники, обстрелы, Харьков и Харьковская область
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