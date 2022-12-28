Над Днепропетровской областью ПВО сбили 5 вражеских беспилотников

КИЕВ. 28 декабря. УНН. В небе Днепропетровской области силы противовоздушной обороны уничтожили 5 беспилотников, вероятно, иранского производства “Shahed-136”. Об этом сообщили в воздушном командовании “Восток”, передает УНН.



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"Над Днепропетровской областью подразделениями воздушного командования "Восток" уничтожено пять БПЛА противника (вероятно шахеды)", — говорится в сообщении.

Напомним

Русская армия вечером атаковала Харьков. Это уже вторая атака Харькова за 28 декабря. Первая атака была утром. В результате утреннего ракетного удара российских оккупантов по Харькову известно об одном раненом. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

В настоящее время на карте воздушных тревог красными областями есть: Луганская, Донецкая, Запорожская, Харьковская, Днепропетровская, Кировоградская, Черкасская и АР Крым.

Добавим

В небе Николаевской области заметили беспилотники иранского производства “Shahed-136”. Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.