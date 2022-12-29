Оккупанты 70 раз за сутки атаковали Сумскую область

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Российская оккупационная армия нанесла 70 ударов нанесли российские войска по пяти’пограничным общинам Сумской области. Об этом сообщает глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий, пишет УНН.

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▪️Миропольская община подверглась минометному обстрелу с территории россии. 13 мин разорвались на пограничные.

▪️В Зноб-Новгородской общине противник ударил трижды. 14 прилетов из минометов и автоматные очереди применили россияне.

▪️Середино-Будская община: 10 вражеских снарядов из САУ разорвались на пограничные.

▪️Краснопольская община: россияне сбросили взрывчатку с квадрокоптера.

▪Белопольская община враг обстрелял из минометов (18 прилетов) и артиллерию (15 прилетов).

Во всех случаях без человеческих жертв.

Добавим

В небе Николаевской области заметили беспилотники иранского производства “Shahed-136”. Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

Русская армия вечером атаковала Харьков. Это уже вторая атака Харькова за 28 декабря. Первая атака была утром. В результате утреннего ракетного удара российских оккупантов по Харькову известно об одном раненом. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

В небе Днепропетровской области силы противовоздушной обороны уничтожили 5 беспилотников иранского производства “Shahed-136”.