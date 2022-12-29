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В Одессе начали демонтировать памятник Екатерине II и Суворову

В Одессе начали демонтировать памятник Екатерине II и Суворову

Демонтаж памятника

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщает, что в Одессе начался демонтаж памятника Екатерине II и Александру Суворову, передает УНН.

Детали

“Начали”, — говорит лаконичную подпись под фотографией, которую Тимошенко вывесил в своем Telegram.

Ранее в среду сообщали о том, что памятник будет разобран в ближайшее время, объявили власти Одессы.

После нападения россии на Украину украинские города начали активно избавляться не только советских названий и памятников, что они делали в довоенные годы, а и вообще от названий и памятников, связанных с россией.

Памятник императрицы Екатерине II ее сподвижникам был сооружен в 1900 году по проекту архитектора Юрия Дмитриенко, а после революции, 1920 года, демонтирован. Памятник восстановили только в 2007 году. Против восстановления памятника выступали некоторые общественные организации и тогдашний президент Виктор Ющенко.

До того же в городе демонтируют и памятник военачальнику Александру Суворову.

Источник: УНН
Теги: Одесса и Одесская область, памятник, демонтаж
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