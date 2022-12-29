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14 человек погибли на карнавале байкеров в Нигерии

14 человек погибли на карнавале байкеров в Нигерии
Источник: ВВС

КИЕВ. 29 декабря. УНН. По меньшей мере 14 участников популярного в Нигерии карнавала байкеров погибли. Во время празднования в толпу врезался автомобиль, врезался автомобиль. Многие получили травмы.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC.

Детали

По словам очевидцев, водитель превысил скорость и не справился с управлением. Полиция подтвердила, что арестованный был нетрезв.

Этот карнавал впервые прошел в 2004 году в портовом городе Калабар. Этот месяц является самым популярным среди туристов. Организаторы называют его самой большой уличной вечеринкой в Африке.

В карнавале принимают участие местные знаменитости. Некоторые из них одеты в красочные карнавальные костюмы и выполняют трюки на мотоциклах, что особенно привлекает зрителей.

В этом году, после двух лет перерыва из-за пандемии Covid-19, его особенно ждали.

Губернатор упразднил парад байкеров, но другие мероприятия, запланированные на часть карнавала, который должен завершиться фейерверком в канун Нового года, все же состоятся.

Напомним

В Рио-де-Жанейро впервые с начала пандемии COVID-19провели карнавал. В апреле мэр Рио Эдуардо Паэс торжественно передал контроль над городом королю Момо, Вильсону Диасу да Коста Нето, во время церемонии официального начала празднований.

Источник: УНН
Теги: карнавал, Нигерия
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