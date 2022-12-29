В Чехии заполнили газохранилища на 84%

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Газохранилища в Чехии заполнены на 84%, запасы газа составляют в республике 2,917 млрд. куб. м. Об этом сообщило в среду Czech News Agency со ссылкой на министра промышленности и торговли страны Йозефа Сикелу, передает УНН.

Детали

В прошлую пятницу запасы газа в чешских хранилищах увеличились на 42 млн. куб. м.

Отмечается, что в стране теплая для декабря погода позволяет успешно реализовывать меры по экономии потребления газа. Они действуют из-за проблем с его снабжением, связанными, как отметило агентство, с войной в Украине.

В Чехии потребление газа в этом отопительном сезоне снизилось более чем на 20% по сравнению с предыдущим сезоном. Правительство республики намерено сэкономить за эту зиму 800 млн. куб. м газа. Общий объем газохранилищ страны составляет 3,5 млрд. куб. м. В этом году они заполнены выше уровня предыдущих лет.

Напомним

О своих запасах Украина сообщала в ноябре. Тогда в запасах украинских газохранилищ было 14,6 млрд кубометров газа.

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