В Украине восстановили 122 медучреждения, которые были повреждены из-за войны

КИЕВ. 29 декабря. УНН. В Украине идет восстановление. За 10 месяцев полномасштабного вторжения удалось восстановить 122 медучреждения, подвергшихся российской агрессии. Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко на ежегодной итоговой коллегии Минздрава, передает УНН.

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"За более 10 месяцев войны мы сумели полностью восстановить 122 объекта медицинских учреждений, пострадавших от снарядов оккупантов, и еще 257 – восстановлены частично. В настоящее время Минздрав совместно с партнерами разработал План восстановления медицинской системы от последствий войны, который позволит не просто отстроить разрушенную медицинскую инфраструктуру, а наконец-то построить систему здравоохранения по европейскому образцу", — сказал Ляшко.

Как отметил министр, во время заседания коллегии была презентована Программа медицинских гарантий - 2023, в которую войдет ряд новых пакетов, по которым украинцы смогут получить бесплатные услуги.

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Медицинские учреждения на временно оккупированной территории Украины перегружены и не могут справиться с большим количеством раненых военнослужащих российских оккупационных войск. Об этом сообщила замминистра обороны Анна Маляр