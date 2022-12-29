В Киеве предлагают останавливать поезда метро для экономии электроэнергии – петиция

КИЕВ. 29 декабря. УНН. На сайте Киевского городского совета создали петицию, в которой предлагают останавливать работу столичного метро в не пиковое время и раздать потребителям сэкономленную электроэнергию.

Об этом говорится на сайте Киевсовета, передает УНН.

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“Было бы более актуально остановить работу метро в не пиковые часы с 10:00 —17:00. Сэкономленную электроэнергию раздать, в в первую очередь, потребителям, не имеющим газовых плит”, — отмечает автор петиции Тарас Черкашин.

Он отмечает, что в некоторых домах столицы нет электричества более 5 суток и они нуждаются в электричестве.

Напомним

В Киеве около 300 тыс. абонентов отключены от электроэнергии. Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

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