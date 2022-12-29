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Екатерина II окончательно "покинула" Одессу

Екатерина II окончательно "покинула" Одессу

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Памятник русской императрице Екатерине II в Одессе окончательно демонтирован. Об этом сообщил глава Одесской военной администрации Максим Марченко, передает УНН.

Детали

В ночь против 29 декабря в Одессе демонтировали памятники, имеющие принадлежность к российской федерации. Один из таких памятников стоял в честь русской императрицы Екатерины II.

Цитата

“Наконец памятник русской императрице Екатерине в Одессе был демонтирован... Каждый, кто присоединился к этого процесса показал, что когда мы соединены общей целью, то обязательно ее достигаем”, — написал Марченко.

Памятник императрицы Екатерины II и ее сподвижникам был построен 1900 за проектом архитектора Юрия Дмитриенко, а после революции, 1920 года, демонтирован. Памятник восстановили только в 2007 году. Против восстановления памятника выступали некоторые общественные организации и тогдашний президент Виктор Ющенко.

Демонтировали также и памятник военачальнику Александру Суворову.

Источник: УНН
Теги: Одесса и Одесская область, памятник
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