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В Twitter произошел серьезный сбой, из-за чего пользователи не могут войти в систему

В Twitter произошел серьезный сбой, из-за чего пользователи не могут войти в систему

КИЕВ. 29 декабря. УНН. В Twitter произошел серьезный сбой. Пользователи, пытавшиеся войти на сайт микроблогов поздно в среду, получили уведомление об ошибке.

Об этом сообщает издание AL JAZEERA, передает УНН.

Детали

Платформа Downdetector, отслеживающая сбои в работе веб-сайтов, сообщила, что получила почти 9 тысяч сообщений пользователей о проблемах с сайтом.

“Отчеты пользователей указывают на то, что Twitter имеет проблемы”, — говорится в твите Downdetector.

Сбой произошел через два месяца после того, как Илон Маск купил Twitter за 44 млрд. долларов, что различило пользователей платформы.

Маск, исполнительный директор Tesla и один из самых богатых людей в мире, сократил штат платформы, ввел платную абонентскую службу и наблюдал за противоречивыми изменениями в политике модерации.

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Источник: УНН
Теги: Twitter
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