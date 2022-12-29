Учитель: сербы согласились разблокировать дороги в Косово

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Президент Сербии Александар Вучич заявил, что сербы в Косово согласились разобрать баррикады, сооруженные в знак протеста против его правительства. Соответствующее заявление было озвучено вечером в среду после переговоров с представителями общины, заблокировавшей границы Косово с Сербией.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Цитата

«Если террор будет продолжаться, мы навсегда закроем север Косово для институтов Приштины, и мы требуем гарантий, что Косово никогда не будет признано», — зачитал Вучич. По его словам, для снятия баррикад может потребоваться несколько дней.

Контекст

Правительство в Приштины осудило протесты и обвинило Сербию в разжигании беспорядков для создания нестабильности и препятствования суверенитету Косово после объявления им независимости в 2008 году.

Двусторонняя напряженность обострилась с прошлого месяца, из-за решения косовского правительства заменить сербские автомобильные номерные знаки.

Сербы на севере Косово возводят баррикады и блокируют дороги в течение примерно трех недель после ареста косовской полицией бывшего полицейского Деяна Пантича. Его освобождение было одним из главных требований протестующих.

В понедельник, 26 декабря, Сербия привела вооруженные силы в состояние повышенной боевой готовности для реагирования, если разразится насилие между сербским меньшинством и этническими албанцами.

Косовские сербы и полиция страны обменялись выстрелами в начале декабря после вспышки напряженности в нестабильной северной части страны.

В частично признанном Косово заявили, что закрывают пункты пропуска на границе с Сербией. В ответ на последние действия Приштины президент Сербии Александр Вучич обратился к миссии НАТО по введению армии и полицейских на территорию региона.