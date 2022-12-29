Новости: Спорт
29 декабря 2022, 04:15 • Юрий Свиридюк • 5085
Украинские биатлонисты заняли третье место на соревнованиях в Германии
Источник: Instagram\Александра Меркушина
КИЕВ. 29 декабря. УНН. Украинские биатлонисты Александра Меркушина и Виталий Мандзин стали бронзовыми призерами юниорских соревнований “Talent Team Challenge”.
Об этом сообщили в Национальном олимпийском комитете Украины, передает УНН.
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“17-летняя Александра и 19-летний Виталий, имея ли не самый маленький общий возраст среди всех пар участников, пропустили вперед только соперников из Норвегии и Чехии”, — отметили в комитете.
Соревнования проходили в рамках традиционной “Рождественской гонки” на “Фельтинс-Арене” в немецком Гельзенкирхене.
Напомним
Украинские спортсмены заняли второе общекомандное место на Кубке мира по таиландского бокса Муэй Тай. Об этом сообщило Министерство молодежи и спорта.
Источник: УНН
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