Украинские биатлонисты заняли третье место на соревнованиях в Германии

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Украинские биатлонисты Александра Меркушина и Виталий Мандзин стали бронзовыми призерами юниорских соревнований “Talent Team Challenge”.

Об этом сообщили в Национальном олимпийском комитете Украины, передает УНН.

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“17-летняя Александра и 19-летний Виталий, имея ли не самый маленький общий возраст среди всех пар участников, пропустили вперед только соперников из Норвегии и Чехии”, — отметили в комитете.

Соревнования проходили в рамках традиционной “Рождественской гонки” на “Фельтинс-Арене” в немецком Гельзенкирхене.

Напомним

Украинские спортсмены заняли второе общекомандное место на Кубке мира по таиландского бокса Муэй Тай. Об этом сообщило Министерство молодежи и спорта.