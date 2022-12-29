Авария в Австралии: трое маленьких детей просидели в машине два дня рядом с мертвыми родителями

КИЕВ. 29 декабря. УНН. На западе Австралии недалеко от одного из городов перекинулся автомобиль, в котором погибли молодые супруги. Их пятилетняя дочь и два младших брата пробыли в одиночестве 55 часов.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

Пятилетняя девочка спасла жизнь своим двум меньшим братьям после аварии на Рождество, в результате которой погибли их родители.

28-летний Джейк Дэй и 25-летняя Синди Брэддок сразу погибли после того, как их автомобиль съехал с дороги примерно в 10 км от их родного города Кондинин в западной Австралии.

Одно и двухлетнего мальчика спасло то, что они находились в специальных креселках. Девочка смогла освободить одного из них.

По словам одного из родственников, дети провели 55 часов при 30-градусной жаре.

Сейчас детьми находятся в больнице, однако они в стабильном состоянии. На их обеспечение уже собрали более 6 тысяч долларов США из 10 тысяч запланированных.

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