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ООН назвала нового координатора черноморской зерновой инициативы

ООН назвала нового координатора черноморской зерновой инициативы

Грузовое судно Despina V, перевозящее украинское зерно

Источник: Reuters

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш 28 декабря назначил кувейтского вице-адмирала в отставке Абдулла Абдул Самад Дашти координатором Черноморской зерновой инициативы по управлению грузами украинского зерна.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на издание "Свободная Европа".

Детали

Самад Дашти будет помогать координировать 5-месячную операцию Турции, Украины, России и Организации Объединенных Наций, чтобы обеспечить безопасное поступление грузов зерна, масличных культур, удобрений и другой сельскохозяйственной продукции на мировой рынок.

Напомним

Украина, ООН, Турция и Россия подписали 22 июля соглашение (Украина и РФ отдельно) на 120 дней, направленное на обеспечение безопасного прохода судов, которые заходят и выходят из трех украинских черноморских портов ("Одесса", "Черноморск", "Южный"), которые были заблокированы РФ после вторжения 24 февраля.

Украина и Россия являются крупными экспортерами зерна, и блокада портов задержала в стране десятки миллионов тонн зерновых. Первое судно с зерном в рамках сделки вышло из порта Одессы 1 августа. Первое судно для погрузки впервые с 24 февраля зашло в порт в Одесской области 6 августа. Коридор заработал в обе стороны.

Соглашение в ноябре продлили на 120 дней.

Источник: УНН
Теги: ООН, зерно, Украина
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