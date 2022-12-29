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Варшава отказалась от новогодних празднований и фейерверков по солидарности с Украиной

Варшава отказалась от новогодних празднований и фейерверков по солидарности с Украиной

Дворец культуры и науки в Варшаве во время Нового года

Источник: UM Warszawa

КИЕВ. 29 декабря. УНН. В этом году в Варшаве не будет новогодней вечеринки. Свое решение мэрия объясняет финансовыми соображениями и солидарностью Украины. Чиновники также призывают не использовать фейерверки.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на польское издание Tvn24.

Цитата

“В этом году мы ничего не предлагаем жителям столицы на Новый год. К сожалению, это уже такая традиция, ведь во время пандемии новогодняя ночь не состоялась. У нас энергетический кризис, поэтому сокращение наших расходов прежде всего касается развлечений. Сейчас мы не можем себе позволить такие расходы, поэтому и вынуждены новогоднюю ночь проводить самостоятельно”, — сказала спикер мэрии Моника Беут.

Она отметила, что сейчас также тяжелая атмосфера и не до празднований.

“В Украине, нашего восточного соседа, идет жестокая, кровавая, зверская война, в которой ежедневно погибают люди и мирное население. Поэтому это не тот климат, который бы побуждал к организации таких особых, радостных событий”, — подчеркнула она.

Добавим

В знак солидарности с Украиной в среду, 21 декабря, знаменитые места по всему миру выключили свет.

Источник: УНН
Теги: Польша, Новый год, Варшава
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