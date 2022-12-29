Варшава отказалась от новогодних празднований и фейерверков по солидарности с Украиной

Дворец культуры и науки в Варшаве во время Нового года

КИЕВ. 29 декабря. УНН. В этом году в Варшаве не будет новогодней вечеринки. Свое решение мэрия объясняет финансовыми соображениями и солидарностью Украины. Чиновники также призывают не использовать фейерверки.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на польское издание Tvn24.

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“В этом году мы ничего не предлагаем жителям столицы на Новый год. К сожалению, это уже такая традиция, ведь во время пандемии новогодняя ночь не состоялась. У нас энергетический кризис, поэтому сокращение наших расходов прежде всего касается развлечений. Сейчас мы не можем себе позволить такие расходы, поэтому и вынуждены новогоднюю ночь проводить самостоятельно”, — сказала спикер мэрии Моника Беут.

Она отметила, что сейчас также тяжелая атмосфера и не до празднований.

“В Украине, нашего восточного соседа, идет жестокая, кровавая, зверская война, в которой ежедневно погибают люди и мирное население. Поэтому это не тот климат, который бы побуждал к организации таких особых, радостных событий”, — подчеркнула она.

Добавим

В знак солидарности с Украиной в среду, 21 декабря, знаменитые места по всему миру выключили свет.