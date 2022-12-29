В Узбекистане 18 детей скончались из-за лекарств против простуды из Индии
Индийское лекарственное средство от которого скончались дети
КИЕВ. 29 декабря. УНН. Власти Узбекистана сообщают, что 18 детей умерли после того, как употребляли лекарственный сироп индийской фармацевтической компании для облегчения симптомов простуды и гриппа.
Об этом сообщила пресс-служба омбудсмена, передает УНН.
Детали
Сообщается, что у 21 ребенка, принимавшего “Док-1 Макс”, “были выявлены признаки поражения почек и почечной недостаточности”.
Как сообщает пресс-служба омбудсмена, больные были четырёх областей. Трое пациентов вылечились и были выписаны домой, 18 умерли. Все больные дети в возрасте до шести лет, 15 из них — до трех лет.
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“Когда родственников больных спросили о причинах их заболевания, они заявили, что у них наблюдались симптомы простуды, их состояние ухудшилось после приема этого лекарства. В инструкции по применению указано, что его можно применять с двухлетнего возраста, а от препаратов других фирм с таким составом разрешено применять после 12 лет, — говорится в сообщении.
После инцидента было объявлено, что продажа этого препарата в Узбекистане временно прекращена с 22 декабря 2022 года. Из-за смертности детей в Узбекистане в Кыргызстане также приостановили продажу препарата “Док-1 Макс”.
Напомним
Это уже не первый случай когда погибают дети от индийского лекарства. Всемирная организация здравоохранения проводит расследование по препаратам индийской фармкомпании, которые могли повлечь гибель 66 детей в Гамбии.
В конце июля медицинские органы Гамбии обнаружили увеличение случаев острого поражения почек среди детей в возрасте до 5 лет. Сейчас известно о 66 летальных случаях. Все дети употребляли сиропы против кашля.
Речь идет о пероральном растворе прометазина, детском сиропе против кашля Kofexmalin, детском сиропе против кашля Makoff и сиропе против простуды Magrip N.