США одобрили возможную продажу Тайваня противотанковых систем на 180 млн. долларов

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Государственный департамент США одобрил возможную продажу противотанковых систем минирования Volcano Тайваня за примерно 180 миллионов долларов, сообщил Пентагон в среду. Главными подрядчиками потенциальных продаж являются Northrop Grumman и Oshkosh Corporation.

Об этом информирует УНН со ссылкой на агентство Reuters.

Детали

Потенциальное соглашение появилось в тот момент, когда Китай усиливает военное, дипломатическое и экономическое давление на Тайвань, чтобы отстоять свои претензии на суверенитет, включая почти ежедневные миссии китайских военно-воздушных сил вблизи острова за последние три года.

Министерство обороны Тайваня заявило, что продажа вступит в силу примерно через месяц и что система поможет повысить способность острова к “асимметричной войны”, чтобы сделать его силы более гибкими.

Соединенные Штаты являются сильнейшим международным спонсором Тайваня и основным источником оружия, что вызывает гнев в Китае.

Пекин утверждает, что самоуправляющийся Тайвань является его собственной территорией и обещает захватить остров силой, если это будет необходимо. Тайвань решительно отвергает претензии Пекина на суверенитет и заявляет, что будет защищаться в случае нападения.

Напомним

В последние годы Китай усилил военные преследования Тайваня, и президент демократического острова пересматривает военный потенциал с 2020 года. Первым для рассмотрения попадает сроки срочной службы, которую увеличат с четырех месяцев до одного года.