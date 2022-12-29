Повреждены газопровод и линия электроснабжения: детали ночного обстрела Запорожья
Последствия ночных обстрело пригорода Запорожья 29 декабря 2022г.
КИЕВ. 29 декабря. УНН. Российская оккупационная армия в ночь на 29 декабря обстреляла два села в пригороде Запорожья. В результате обстрела разрушены несколько зданий, повреждены газопровод и линия электроснабжения.
Об этом сообщил глава Запорожской военной администрации Александр Старух, передает УНН.
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“Ракетами разрушены несколько зданий, повреждены газопровод и линия электроснабжения. На счастье обошлось без жертв”, — говорится в сообщении.
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