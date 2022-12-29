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Пограничники рассказали о количестве россиян в Беларуси

Пограничники рассказали о количестве россиян в Беларуси

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко в эфире национального марафона "Единые новости" сообщил, что на территории Беларуси в настоящее время размещено более 10 тысяч российских военных, передает УНН.

Цитата

“Мы не фиксируем создание наступательных группировок, а та группировка, которая есть в России, это около 10 200 солдат, она не способна выполнить задачу по повторному наступлению на территорию Украины”, — отметил Дейнеко.

Глава ГНСУ добавил, что опасность возможного наступления с территории Беларуси, однако, сохраняется.

Напомним

Власти РБ временно ограничили въезд и пребывание в приграничной полосе в пределах Лоевского, Брагинского и Хойникского районов Гомельской области, граничащей с Украиной.

Источник: УНН
Теги: войска РФ, Беларусь, война с Россией
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