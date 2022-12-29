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Россияне ночью беспилотниками атаковали энергетическую инфраструктуру Харькова

Россияне ночью беспилотниками атаковали энергетическую инфраструктуру Харькова

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Генштаб ВСУ в утренней сводке сообщает, что российская армия в ночь на 29 декабря атаковала Харьковскую энергетическую инфраструктуру 13 беспилотниками. Противовоздушная оборона уничтожила 11 целей, пишет УНН.

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Начались 309 сутки российского широкомасштабного вторжения в Украину.

За прошедшие сутки противник нанес 30 авиационных и 7 ракетных ударов, в частности, по гражданской инфраструктуре городов Константиновка Донецкой области и Харьков. Также произвел более 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Цитата

"Этой ночью российские оккупанты в очередной раз нанесли удар по энергетической инфраструктуре Харькова, применив для этого 13 иранских БПЛА “Shahed-136”. 11 этих дронов подразделения Сил обороны Украины сбили", — сообщили в Генштабе.

Напомним

Российская оккупационная армия в ночь на 29 декабря обстреляла две деревни в пригороде Запорожья. В результате обстрела разрушены несколько зданий, повреждены газопровод и линия электроснабжения.

Источник: УНН
Теги: дроны, война с Россией, беспилотники, Харьков и Харьковская область
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