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Российский флот вывел в Черное море 20 "Калибров"

Российский флот вывел в Черное море 20 "Калибров"

Черноморский флот РФ

Источник: AFP

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Черноморский флот РФ вывел в Черное море надводный и подводный ракетоносители. Общий объем составляет 20 ракет типа "Калибр".

Об этом сообщает оперативное командование "Юг", передает УНН.

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"Враг вывел на боевое дежурство в Черном море надводный и подводный ракетоносители. Готовность пуска до 20 "Калибров", — говорится в сообщении.

Добавим

В настоящее время воздушная тревога объявлена на территории 16 областей Украины, а также оккупированном Крыму. Украинцев призывают уходить в укрытие.

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Источник: УНН
Теги: ракетные войска, Черноморский флот РФ
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