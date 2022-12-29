Новости: Война
29 декабря 2022, 07:42 • Юрий Свиридюк • 20325
Российский флот вывел в Черное море 20 "Калибров"
Черноморский флот РФ
Источник: AFP
КИЕВ. 29 декабря. УНН. Черноморский флот РФ вывел в Черное море надводный и подводный ракетоносители. Общий объем составляет 20 ракет типа "Калибр".
Об этом сообщает оперативное командование "Юг", передает УНН.
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"Враг вывел на боевое дежурство в Черном море надводный и подводный ракетоносители. Готовность пуска до 20 "Калибров", — говорится в сообщении.
Добавим
В настоящее время воздушная тревога объявлена на территории 16 областей Украины, а также оккупированном Крыму. Украинцев призывают уходить в укрытие.
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Источник: УНН
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