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Дронами и артиллерией: оккупанты ночью атаковали Никопольский район

Дронами и артиллерией: оккупанты ночью атаковали Никопольский район

Последствия артобстрелов в Никопольском районе в ночь на 29 декабря 2022 г.

Источник: Telegram\Валентин Резниченко

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КИЕВ. 29 декабря. УНН. Российская армия в ночь на 29 декабря атаковала Днепропетровскую область. Оккупанты направляли на гражданскую тяжелую артиллерию и дроны-камикадзе.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко, передает УНН.

Детали

Противовоздушная оборона Украины сбила все 5 “Shahed-136”.

"Никольский район российские оккупационные войска трижды накрыли огнем из тяжелой артиллерии. Смертоносные снаряды прилетели в сам Никополь и Марганецкую общину. Избита многоэтажка, несколько частных домов и несколько линий электропередач", — говорится в сообщении.

Прошло без пострадавших.

Добавим

Генштаб ВСУ в утренней сводке сообщил, что российская армия в ночь на 29 декабря атаковала Харьковскую энергетическую инфраструктуру 13 беспилотниками. Противовоздушная оборона уничтожила 11 из них.

Источник: УНН
Теги: Днепр и Днепропетровская область, война с Россией, обстрелы
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