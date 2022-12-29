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Генштаб: количество уничтоженных оккупантов превысило 104 тысячи

Генштаб: количество уничтоженных оккупантов превысило 104 тысячи

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 104 560 человек, 3018 танков, 268 вертолетов и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.

Детали

По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02 по 29.12 ориентировочно составляли:

  • личного состава – около 104 560 (+790) человек ликвидировано,
  • танков – 3018 (+1),
  • боевых бронированных машин ‒ 6047 (+10),
  • артиллерийских систем – 2004 (+5),
  • РСЗО – 423 (+5),
  • средств ПВО ‒ 212 (+0),
  • самолетов – 283 (+0),
  • вертолетов – 268 (+1),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1717 (+10),
  • крылатых ракет ‒ 653 (+0),
  • кораблей/катеров ‒ 16 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 4675 (+15),
  • специальной техники – 179 (+0).

"Наибольшие потери противник понес на Лиманском и Бахмутском направлениях", - сообщили в Генштабе.

Источник: УНН
Теги: Генштаб, война
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