Генштаб: количество уничтоженных оккупантов превысило 104 тысячи

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 104 560 человек, 3018 танков, 268 вертолетов и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.

Детали

По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02 по 29.12 ориентировочно составляли:

личного состава – около 104 560 (+790) человек ликвидировано,

танков – 3018 (+1),

боевых бронированных машин ‒ 6047 (+10),

артиллерийских систем – 2004 (+5),

РСЗО – 423 (+5),

средств ПВО ‒ 212 (+0),

самолетов – 283 (+0),

вертолетов – 268 (+1),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1717 (+10),

крылатых ракет ‒ 653 (+0),

кораблей/катеров ‒ 16 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 4675 (+15),

специальной техники – 179 (+0).

"Наибольшие потери противник понес на Лиманском и Бахмутском направлениях", - сообщили в Генштабе.