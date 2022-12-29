В Киеве сообщают о слышимых взрывах - официальной информации пока нет

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Местные паблики и СМИ сообщают о звуках взрывов в Киеве – официальной информации пока нет, пишет УНН.

Тем временем воздушная тревога распространилась на всю Украину, сообщается об угрозе массированного ракетного удара.

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Президент Украины Владимир Зеленский предупредил украинцев о возможных российских ракетных ударах в праздничные дни и призвал не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.