Над Сумской областью уничтожили российскую ракету - ОК "Север"

КИЕВ. 29 декабря. УНН. В небе над Сумской областью уничтожили вражескую ракету. Об этом сообщает ОК "Север" в Телеграм, пишет УНН.

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"Подразделения ПВО ОК «Север» ликвидировали российскую ракету над Сумской областью", - сообщили в командовании.

Тем временем воздушная тревога распространилась на всю Украину, сообщается об угрозе массированного ракетного удара.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил украинцев о возможных российских ракетных ударах в праздничные дни и призвал не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.