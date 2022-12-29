В Киеве работает ПВО - КГВА

КИЕВ. 28 декабря. УНН. В Киев работают силы ПВО. Об этом сообщает Киевская городская военная администрация, передает УНН.

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«Киев! Работает ПВО! Сохраняйте спокойствие! До отбоя воздушной тревоги находитесь в укрытиях!», – говорится в сообщении.

Тем временем воздушная тревога распространилась на всю Украину, сообщается об угрозе массированного ракетного удара.

Ранее сообщалось, что местные паблики и СМИ сообщают о звуках взрывов в Киеве.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил украинцев о возможных российских ракетных ударах в праздничные дни и призвал не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.