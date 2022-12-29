Новости: Война
29 декабря 2022, 08:47 • Юлия Шрамко • 10890
В Киевской области работает ПВО - глава ОВА
КИЕВ. 29 декабря. УНН. В Киевской области работают силы ПВО. Об этом сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба в Телеграм, пишет УНН.
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"В области работает ПВО. До отбоя оставайтесь в укрытиях. Заботьтесь о своей безопасности. Ни в коем случае ничего не фотографируйте и не выкладывайте в соцсети – не помогайте врагу", - написал Кулеба.
Тем временем воздушная тревога распространилась на всю Украину, сообщается об угрозе массированного ракетного удара.
В Киеве работает ПВО.
Дополнение
Президент Украины Владимир Зеленский предупредил украинцев о возможных российских ракетных ударах в праздничные дни и призвал не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.
Источник: УНН
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