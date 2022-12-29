Над Житомирской областью зафиксирован пролет ракеты, работает ПВО - глава ОВА

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Над Житомирской областью зафиксирован пролет ракеты, работает ПВО, сообщил глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко в Telegram, пишет УНН.

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"Зафиксирован пролет ракет над Житомирской областью. Работает ПВО! Оставайтесь в укрытиях!" – написал он.

Позже Бунечко добавил о "заходе ракеты в Житомирскую область".

Тем временем воздушная тревога распространилась на всю Украину, сообщается об угрозе массированного ракетного удара.

В Киеве работает ПВО, как и в Киевской области.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил украинцев о возможных российских ракетных ударах в праздничные дни и призвал не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.