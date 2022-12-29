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Угроза ракетного удара: в Кривом Роге превентивно выключили свет

Угроза ракетного удара: в Кривом Роге превентивно выключили свет

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Глава военной администрации города Кривой Рог (Днепропетровская область) Александр Вилкул сообщил, что есть вероятность ракетного удара. Именно поэтому в городе превентивно выключили электроэнергию, а критическую инфраструктуру перевели на генераторы, сообщает УНН

Цитата 

"Кривой Рог. Большая возможность ракетного удара. Энергетики превентивно выключили электроэнергию. Вся критическая инфраструктура переводится на генераторы", - написал он.

Детали  

По его словам, в те места и дома, где не будет хватать давления воды, направлены водовозы:

  • Всебратское-2, магазин "Делви";
  • В/м №35, дом. 6а (Почта);
  • Ул. Алмазная, магазин АТБ;
  • Пл. Освобождение, "Сильпо";
  • Смычка, рынок.

Дополнение

Утром 29 декабря Украину накрыла масштабная воздушная тревога. 

Источник: УНН
Теги: Днепр и Днепропетровская область, Кривой Рог
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