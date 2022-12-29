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Во Львовской области глава ОВА предупредил об угрозе ракетного удара

Во Львовской области глава ОВА предупредил об угрозе ракетного удара

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Глава Львовской ОВА Максим Козицкий предупредил жителей области об угрозе ракетного удара, пишет УНН.

Цитата

"Жители Львовской области, есть угроза ракетного удара. В некоторых областях нашей страны уже работает ПВО. В нашей области по состоянию на этот момент спокойно. Обязательно перейдите в укрытие или в помещение, где действует правило двух стен. Когда опасность пройдет, я сообщу. Верим в наших воинов на всех фронтах", - написал он в Телеграм.

Тем временем воздушная тревога распространилась на всю Украину, сообщается об угрозе массированного ракетного удара.

В Киеве работает ПВО, как и в Киевской области и в Житомирской области.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил украинцев о возможных российских ракетных ударах в праздничные дни и призвал не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

Источник: УНН
Теги: Львов и Львовская область, война
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