Во Львовской области глава ОВА предупредил об угрозе ракетного удара

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Глава Львовской ОВА Максим Козицкий предупредил жителей области об угрозе ракетного удара, пишет УНН.

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"Жители Львовской области, есть угроза ракетного удара. В некоторых областях нашей страны уже работает ПВО. В нашей области по состоянию на этот момент спокойно. Обязательно перейдите в укрытие или в помещение, где действует правило двух стен. Когда опасность пройдет, я сообщу. Верим в наших воинов на всех фронтах", - написал он в Телеграм.

Тем временем воздушная тревога распространилась на всю Украину, сообщается об угрозе массированного ракетного удара.

В Киеве работает ПВО, как и в Киевской области и в Житомирской области.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил украинцев о возможных российских ракетных ударах в праздничные дни и призвал не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.