Новости: Война
29 декабря 2022, 08:58 • Юлия Шрамко • 9810
Николаевская область: глава ОВА сообщает о 5 сбитых ракетах
КИЕВ. 29 декабря. УНН. Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщает о 5 сбитых вражеских ракетах, пишет УНН.
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"Сбили 3 ракеты над морем у нас", - написал Ким в Телеграм и добавил: "Еще минус 2. Красавцы".
Тем временем воздушная тревога распространилась на всю Украину, сообщается об угрозе массированного ракетного удара.
В Киеве работает ПВО, как и в Киевской области и в Житомирской области.
Дополнение
Президент Украины Владимир Зеленский предупредил украинцев о возможных российских ракетных ударах в праздничные дни и призвал не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.
Источник: УНН
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