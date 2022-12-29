Николаевская область: глава ОВА сообщает о 5 сбитых ракетах

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщает о 5 сбитых вражеских ракетах, пишет УНН.

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"Сбили 3 ракеты над морем у нас", - написал Ким в Телеграм и добавил: "Еще минус 2. Красавцы".

Тем временем воздушная тревога распространилась на всю Украину, сообщается об угрозе массированного ракетного удара.

В Киеве работает ПВО, как и в Киевской области и в Житомирской области.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил украинцев о возможных российских ракетных ударах в праздничные дни и призвал не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.