В Полтавской области работает ПВО - глава ОВА

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин сообщает о работе ПВО в области, передает УНН.

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“В Полтавской области слышны звуки взрывов. Работает ПВО! Верим в ВСУ!” — говорится в сообщении Лунина в Телеграм.

Тем временем воздушная тревога распространилась на всю Украину, сообщается об угрозе массированного ракетного удара.

В Киеве работает ПВО, как и в Киевской области и в Житомирской области.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил украинцев о возможных российских ракетных ударах в праздничные дни и призвал не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.