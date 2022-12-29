В Киеве обломки сбитой ракеты повредили частное здание и автомобиль - КГВА

КИЕВ. 29 декабря. УНН. В Киеве обломки сбитой ракеты повредили частное здание и автомобиль на Дарнице. Об этом сообщает КГВА в Телеграм, пишет УНН.

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"Работают силы ПВО! Обломками сбитой ракеты повреждено частное здание в Дарницком районе и припаркованный рядом автомобиль. Информация по жертвам уточняется", - сообщили в КГВА.

Тем временем воздушная тревога распространилась на всю Украину, сообщается об угрозе массированного ракетного удара.

В Киеве работает ПВО, как и в Киевской области и других.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил украинцев о возможных российских ракетных ударах в праздничные дни и призвал не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.