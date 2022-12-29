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Обесточивание задерживают поезда в дороге, один прибыл с опозданием из-за сбитого "шахеда" - УЗ

Обесточивание задерживают поезда в дороге, один прибыл с опозданием из-за сбитого "шахеда" - УЗ

КИЕВ. 29 декабря. УНН. На фоне обесточивания в Украине задерживаются поезда в дороге, один прибыл с опозданием из-за сбитого дрона-камикадзе типа Shahed, сообщили в Укрзализныце у Телеграм, пишет УНН.

Цитата

"В результате точечного обесточивания инфраструктуры 5 поездов Укрзализныци из 77 следуют с задержкой более 30 минут", - сообщили в УЗ и перечислили:

  • №7/8 Одесса-Главная — Харьков +2:37
  • №1/2 Харьков — Ивано-Франковск +1:07
  • №129/130 Кременчуг —Ворохта +0:39
  • №149/150 Полтава-Южная — Черновцы +0:39
  • №65/66 Умань — Харьков +0:37

"Наш поезд 38 Запорожье-Киев прибыл на 20 минут позже, потому что задержался на участке Славгород-Синельниково: посреди пути лежали обломки сбитого «Шахеда». Подчеркиваем, что силы ПВО ВСУ – единственные, кому официально разрешается сорить на путях Укрзализныци", - указали в компании.

Детали

"Киевская кольцевая электричка — по расписанию", – добавили в компании.

Как указано, все "Крепости несокрушимости" на вокзалах имеют резервное питание и покровительствуют людям.

"Посадка и высадка на поезда идет через подземные переходы, где это возможно, а мы напоминаем, что в случае опоздания из-за тревоги на свой поезд, вы можете с тем же билетом в течение суток доехать любым другим рейсом того же направления", - отметили в УЗ.

Тем временем воздушная тревога распространилась на всю Украину, сообщается об угрозе массированного ракетного удара.

В Киеве работает ПВО, как и в Киевской области и других.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил украинцев о возможных российских ракетных ударах в праздничные дни и призвал не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

Источник: УНН
Теги: Укрзализныця, поезд, война
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