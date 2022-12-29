В Харькове есть "прилеты" - мэр

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что предварительно есть "прилеты" в Слободском районе города, передает УНН.

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"Ракетная атака на Харьков. В городе серия взрывов. Предварительно - прилеты в Слободской район. По каким объектам били и есть ли пострадавшие - информация пока уточняется”, - написал он в своем Телеграмме.

Тем временем воздушная тревога распространилась на всю Украину, сообщается об угрозе массированного ракетного удара.

В Киеве работает ПВО, как и в Киевской области и других.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил украинцев о возможных российских ракетных ударах в праздничные дни и призвал не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.