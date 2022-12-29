Во Львове слышны взрывы, глава ОВА говорит о работе ПВО

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Во Львове слышны взрывы, сообщил мэр города Андрей Садовый. Глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщает о работе ПВО в области, пишет УНН.

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"Во Львове слышны взрывы! Оставайтесь в укрытиях!" – написал мэр города Андрей Садовый в Телеграм.

"Во Львовской области работает ПВО. Детали позже. Оставайтесь в укрытиях!" – отметил глава ОВА Максим Козицкий в Телеграм.

Тем временем воздушная тревога распространилась на всю Украину, сообщается об угрозе массированного ракетного удара.

В Киеве работает ПВО, как и в Киевской области и других.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил украинцев о возможных российских ракетных ударах в праздничные дни и призвал не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.