Новости: Киев
29 декабря 2022, 09:28 • Елизавета Калитвенцева • 4500
В Киеве могут быть перебои со светом: власти рекомендуют зарядить устройства
КИЕВ.29 декабря. УНН. Мэр Киева Виталий Кличко предупреждает о возможных перебоях со светом и рекомендует зарядить устройства и сделать запас воды, передает УНН.
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“В Киеве могут быть перебои со светом. Зарядите телефоны и другие устройства. Сделайте запас воды”, — сообщил Кличко в своем Телеграм.
Дополнение
В Киеве обломки сбитой ракеты повредили частное здание и автомобиль.
Источник: УНН
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