Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 38,94 0,0585 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Какие последствия имеют взрывы на аэродроме в Энгельсе для российской авиации - рассказал военный эксперт Олег Жданов
Какие последствия имеют взрывы на аэродроме в Энгельсе для российской авиации - рассказал военный эксперт Олег Жданов
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Киев
Архив
4500

В Киеве могут быть перебои со светом: власти рекомендуют зарядить устройства

В Киеве могут быть перебои со светом: власти рекомендуют зарядить устройства

КИЕВ.29 декабря. УНН. Мэр Киева Виталий Кличко предупреждает о возможных перебоях со светом и рекомендует зарядить устройства и сделать запас воды, передает УНН.

Цитата

“В Киеве могут быть перебои со светом. Зарядите телефоны и другие устройства. Сделайте запас воды”, — сообщил Кличко в своем Телеграм.

Дополнение

В Киеве обломки сбитой ракеты повредили частное здание и автомобиль.

Источник: УНН
Теги: Киев, война
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.