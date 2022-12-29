В Киеве могут быть перебои со светом: власти рекомендуют зарядить устройства

КИЕВ.29 декабря. УНН. Мэр Киева Виталий Кличко предупреждает о возможных перебоях со светом и рекомендует зарядить устройства и сделать запас воды, передает УНН.

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“В Киеве могут быть перебои со светом. Зарядите телефоны и другие устройства. Сделайте запас воды”, — сообщил Кличко в своем Телеграм.

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