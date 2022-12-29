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Воздушные силы: рф атакует крылатыми ракетами, наблюдается высокая активность тактической авиации

Воздушные силы: рф атакует крылатыми ракетами, наблюдается высокая активность тактической авиации

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Враг атакует Украину по разным направлениям крылатыми ракетами воздушного и морского базирования с самолетов стратегической авиации и кораблей. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение Воздушных сил ВСУ.

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«После ночной атаки дронов-камикадзе, враг атакует Украину по разным направлениям крылатыми ракетами воздушного и морского базирования с самолетов стратегической авиации и кораблей», - говорится в сообщении.

Кроме того, наблюдается высокая активность тактической авиации оккупантов.

«Работа противовоздушной обороны возможна по всей территории государства.
Оставайтесь в укрытии!», – добавили военные.

Добавим

Сообщается о работе ПВО во многих областях. В Киеве обломки сбитой ракеты упали на частный дом.

Источник: УНН
Теги: война
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