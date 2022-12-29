рашисты выпустили по Украине более 120 ракет - ОП

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Враг выпустил по Украине более 120 ракет, чтобы разрушить критическую инфраструктуру и массово убивать гражданских. Об этом заявил советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк в Twitter, пишет УНН.

Цитата

" 29.12.22. Над всей Украиной более 120 ракет, выпущенных «злобным русским миром», чтобы разрушить критическую инфраструктуру и массово убивать гражданских… Ждем очередных предложений от «миротворцев» о «мирном урегулировании», «гарантии безопасности для России» и о нежелательности провокаций…" - написал он.

29.12.22. Над всей более 120 ракет, выпущенных «злобным русским миром», чтобы разрушить критическую инфраструктуру и массово убивать гражданских…

Ждем очередных предложений от «миротворцев» о «мирном урегулировании», «гарантии безопасности для России» и о нежелательности провокаций… — Михаил Подоляк (@Podolyak_M) December 29, 2022

Между тем воздушная тревога распространилась на всю Украину, сообщается об угрозе массированного ракетного удара.

В Киеве работает ПВО, как и в Киевской области и других.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил украинцев о возможных российских ракетных ударах в праздничные дни и призвал не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.