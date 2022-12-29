Новости: Война
29 декабря 2022, 09:37 • Юлия Шрамко • 7545
Над Сумской областью сбили еще одну российскую ракету - ОК "Север"
КИЕВ. 29 декабря. УНН. Над Сумской областью сбили уже две российские ракеты, сообщили в ОК "Север" в Телеграм, пишет УНН.
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"Еще одна ракета россиян уничтожена над Сумской областью силами ПВО ОК "Север", – говорится в сообщении.
Тем временем воздушная тревога распространилась на всю Украину, сообщается об угрозе массированного ракетного удара.
В Киеве работает ПВО, как и в Киевской области и других.
Дополнение
Президент Украины Владимир Зеленский предупредил украинцев о возможных российских ракетных ударах в праздничные дни и призвал не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.
Источник: УНН
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