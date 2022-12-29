Новости: Война
29 декабря 2022, 09:47 • Анна Мурашко • 9195
В Одесской области обломки ракеты попали в жилой дом - ОП
КИЕВ. 29 декабря. УНН. В Одесской области обломки российской крылатой ракеты попали в жилой дом. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко в Telegram, пишет УНН.
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"Одесская область, село Степное. Обломки крылатой ракеты попали в жилой дом. Последствия уточняются", - написал Тимошенко.
Тем временем воздушная тревога распространилась на всю Украину, сообщается об угрозе массированного ракетного удара.
В Киеве работает ПВО, как и в Киевской области и других.
Дополнение
Президент Украины Владимир Зеленский предупредил украинцев о возможных российских ракетных ударах в праздничные дни и призвал не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.
Источник: УНН
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