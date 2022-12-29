В Ивано-Франковской области слышны звуки взрывов - официальной информации нет

КИЕВ. 29 декабря. УНН. В Ивано-Франковской j,kfcnb слышны звуки взрывов. Об этом сообщает Общественное, передает УНН.

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«В Ивано-Франковской области слышны звуки взрывов», - говорится в сообщении.

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29 декабря оккупанты совершили очередную массированную ракетную атаку на Украину. В ОП сообщили о более 120 выпущенных вражеских ракетах.

В Киеве работает ПВО, как и в Киевской области и других.

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил украинцев о возможных российских ракетных ударах в праздничные дни и призвал не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.